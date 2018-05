Bürgermeister ist jetzt auch „Seine Königliche Hoheit“

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Da strahlt er, der Garchinger Bürgermeister. Aber nicht, weil er eine neue Amtskette bekommen hat, wie man vermuten könnte. Nein, am Sonntag, den 6. Mai ging ihm um 9.38 Uhr im Garchinger See ein 4-Kilo-Karpfen an den Haken. Und weil der der größte Fisch war, der an diesem Tag gefangen wurde, macht er ihn in diesem Jahr zum Fischerkönig des Garchinger Angelvereins. Petri Heil!

Aber wer, wenn nicht er, sollte wissen, wo die besten Fangplätze im Garchinger See liegen? Denn viele Jahre lang war er als Gewässerwart des Vereins zuständig für den Fischbesatz in den Garchinger Gewässern. Erst am 23. Februar 2018 hatte er diese Aufgabe „schweren Herzens“ abgegeben, weil ihm „sein Job“ nicht mehr die nötigen Zeitreserven verschafft, die man zur gewissenhaften Erfüllung dieser Vereinsaufgabe braucht. Aber wie man sieht, hat er seine Aufgabe bislang dennoch gut erfüllt, denn seine Fische sind gut abgewachsen und daher reichlich vorhanden im Garchinger See.

Eine unerwartete Konsequenz hat diese Erfolgsgeschichte allerdings: Beim Festumzug der Garchinger Bürgerwoche wird unser Bürgermeister nicht in der Honoratiorenkutsche neben dem Landrat und der Geistlichkeit Platz nehmen! Seine Anglerkollegen erwarten natürlich, dass der Fischerkönig mit der Königskette auf ihrem Festwagen mitfährt. „Ehrensache!“, sagt der Bürgermeister ….. pardon, Königliche Hoheit.