Garching spaziert für den Frieden

Ein Artikel von Gabi Cygan

Angesichts der nicht mehr für möglich gehaltenen militärischen Gewalt mitten in Europa und

der Flucht von hunderttausenden Frauen und Kindern initiieren Gerlinde Schmolke und

Daniela Rieth, beide Stadträtinnen in Garching, für Sonntag, den 13.03.2022 um 15.00 Uhr

eine Friedenskundgebung am Rathausplatz mit anschließendem Spaziergang zum

Bürgerpark.

„Es ist enorm wichtig für den Frieden Position zu beziehen und dies auch offen zu zeigen!“

Unsere ukrainischen, aber auch russischen Mitbürger*innen in Garching sollen spüren, dass

uns ihre Situation nicht egal ist. In Garching leben seit Jahrzehnten über 100 Nationalitäten

friedlich zusammen und werden das auch an diesem Tag zeigen. Unsere Solidarität

bekunden wir mit allen derzeit vom Krieg beeinträchtigten Menschen, insbesondere mit

allen Frauen, Mütter und Großmütter, die aktuell um Ihre Kinder, Ehemänner und Söhne

bangen.

Alle Garchinger Bürger*innen sind eingeladen ein Zeichen mit uns zu setzen und sich dem

Spaziergang am Sonntag anzuschließen! Sehr willkommen sind selbst gebastelte Schilder und

Fähnchen.

Pressemitteilung der Stadträtin Daniela Rieth