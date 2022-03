Online-Informationsabend zum Übertritt ans Werner-Heisenberg-Gymnasium

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Das Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching lädt alle interessierten Eltern von künftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern herzlich ein zu einem digitalen Informationsabend zum Übertritt 2022 am

Donnerstag, dem 24.2.2022,

um 19.00 Uhr

über die Plattform MS TEAMS (Link am Veranstaltungstag auf unserer Homepage www.whg-garching.de)

Im Rahmen dieser Veranstaltung stellt die Schulleitung das vielfältige Unterrichtsangebot der Schule sowie die verschiedenen Ausbildungsrichtungen und Exzellenzangebote vor.

Schwerpunktmäßig werden

• die neue Lernsituation am Gymnasium beschrieben,

• die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Latein vorgestellt,

• die Besonderheiten der naturwissenschaftlich-technologischen und der sprachlichen Ausbildungsrichtung erläutert,

• ein Überblick über das Wahlunterrichtsangebot und weitere profilgebende Angebote an unserer Schule (Forscherklasse, C-Klasse, offenes Ganztagsangebot, Schüleraustausch, Tutorenprogramm, AbiBac/TUM-Kolleg etc.) gegeben.

Sollten Sie Fragen zum Übertritt oder zu unserer Schule haben, senden Sie diese bitte vorab per Mail an schulleitung@whg-garching.de .

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Annette Langl

Mitarbeiterin in der Schulleitung

Koordination Übertritt

Werner-Heisenberg-Gymnasium

Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium

Prof. Angermair-Ring 40

85748 Garching b. München

Telefon: 089 / 31 888 45 0

Web: www.whg-garching.de

Pressemitteilung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums