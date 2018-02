Die Zeppelin-Band der Zeppelin-Baumaschinen GmbH rockt am 2. Februar im Gasthof Neuwirt

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

…für Sie und für Thea e.V.*!(*was sich dahinter verbirgt erfahren Sie am Abend)

Besucher und Presse sind begeistert:

„Ihr aufregender groove liegt präzise auf dem Herzschlag des Alls, an dem sie in ihrem Zeppelin so nah vorüberschweben….“

„Die Rockgeschichten in der ihr eigenen Interpretation bekommen eine emotionale Dimension, die dieser Band das unverwechselbare Gesicht geben, der aufrüttelnde Sound wird physisch erlebbar“

„Die Band bedient sich dabei überwiegend aus den rockigen Bereichen der Musikgeschichte, von Künstlern wie Johnny Cash, CCR, R.E.M, den Stones und anderen“

Die Bandmitglieder kommen aus allen Bereichen der Firma „Zeppelin“, vom Marketing über Produktmanagement, Finanzen bis zur Neumaschinenabteilung.

Es rocken, dabei der CEO vom Zeppelin Konzern himself, Peter Gerstmann (git.+voc), Stephan Bäumler (git.+voc.), Manfred Schmaderer (git.+voc.), Katja Schmidt (voc.), Staale Hansen (drums), Hans-Georg Seybold (keyb.), Konrad Werkmann (sax.), und Peter Kirch (bass).

Wir freuen uns auf ein Rock-Pop-Blues Erlebnis am 2.2.2018, im Neuwirtsaal

Beginn 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Eintritt EUR 10.-

Karten über Thea –Theater für Kinder Garching

Tel: 01791091587

Kulturreferat der Stadt Garching

Rathausplatz 3, 85748 Garching b. München

Tel.: (089) 320 89 -138

E-Mail: kartenvorverkauf@garching.de

oder an der Abendkasse