Fußball-Mädchenmannschaft des VfR nimmt am Garchinger Christkindlmarkt teil

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Die Mädchen der Fußball D-Jugend vom VfR Garching haben einen Stand am Christkindlmarkt, um sich neue Trainingsklamotten anschaffen zu können. Also, fleißig essen und trinken, dann können sich die Mädchen ihren Wunsch erfüllen!

Die D-Mädels vom VfR ham’s si ned nehma lassn, dass am Christkindlmarkt in Garching am erstn Dezember Wochenende an Stand rüberlassn.

Für de Großn gibt’s an Limes, Glühwein und Eierlikör,

für de Kloana an Kaba und an Punsch.

Fürn Hunga hamma a Chili, do is dann bestimmt für jedn wos dabei.

Also kemmt’s vorbei, des dad uns riesig gfrein!

Eire D-Mädels