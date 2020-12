Garchinger Teststation: Geänderte Öffnungszeiten zu Weihnachten und Silvester

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Die Stadt Garching stellt auch in den Weihnachtsferien Corona-Testmöglichkeiten an ihrer Station an der alten B471 für die Garchingerinnen und Garchinger zur Verfügung. Es verschieben sich lediglich zwei Termine:

Statt am 24.12. wird die Station am 23.12. von 8-12 Uhr betrieben.

Statt am 31.12. wird die Station am 30.12. von 8-12 Uhr betrieben.

Für einen Coronatest ist eine vorherige Anmeldung erforderlich unter www.coronatest-garching.de. Um die Testkapazitäten optimal nutzen zu können, bittet die Stadt Garching bei kurzfristiger Verhinderung darum, bereits gebuchte Termine zu stornieren und freizugeben.

Bürgertelefon des Landkreises durchgehend erreichbar



Wer Fragen rund um das Corona-Virus hat, kann sich täglich von 8-18 Uhr bei der Corona-Hotline des Landkreises München melden. Das Bürgertelefon ist ein Angebot für Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis und unter 089/6221-1234 erreichbar – auch an Sonn- und Feiertagen.

Pressemitteilung Stadt Garching