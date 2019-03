Garchings Bürgermeister holt bei „Stadt Land Fluss Plus“ 1.000 Euro für Hochbrücker Feuerwehr

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Mit nur vier Kästen Bier – dem Trostpreis für alle Teilnehmer – wollte sich der Garchinger Bürgermeister nicht zufrieden geben: Dietmar Gruchmann holte beim schnellen Begrifferaten „Stadt Land Fluss Plus“ des Radiosenders TOP FM den Wochensieg. „Die Hochbrücker haben mich da angemeldet, und da dachte ich mir: Wenn schon, denn schon!“ Als letzter Kandidat der Woche gewann er dann auch am Morgen des 1. März mit acht richtigen Begriffen des Buchstaben „O“ 1.000 Euro für die Hochbrücker Feuerwehr.

Am heutigen 7. März übergab nun TOP FM-Moderator Markus Pöpperl den vierstelligen Scheck an Thomas Furchtsam, den Vereinsvorsitzenden der Feuerwehr Hochbrück und seine Mannschaft. Die Finanzspritze für die Floriansjünger geht für Gruchmann genau an die richtigen: „Unsere Feuerwehren setzen sich jeden Tag mit viel Verantwortung und auch persönlichem Risiko für uns alle ein; sie haben es verdient!“ Und „30 schnelle und aufregende Radio-Sekunden“ gab´s zu der sonst üblichen Verwaltungsroutine auch noch obendrauf, schmunzelt der Stadtvater.

Herzliche Gratulation dem Ersten Bürgermeister sowie an die Freiwillige Feuerwehr Hochbrück!

Pressemitteilung der Stadt Garching