Am Sonntag, den 10. September, um 14.00 Uhr, am Eingang der Kirche St. Katharina, stellen wir

unser Projekt „Hörpfad für Garching“ vor. Eine Gruppe von zehn Garchinger Bürgern, die ihren Ort

gut kennen, arbeitet seit dem Jubiläumsjahr 2015 daran. Die Idee ist, dass die Autoren bestimmte

Orte in Garching vorstellen; dort ist jeweils eine kleine Tafel angebracht mit Bild, Kurztext und

einem QR-Code: Der Besucher kann mit seinem Smartphone diesen QR-Code lesen (scannen,

fotografieren) und die Szene anhören. Dazu muss man zuerst eine (kostenlose) App auf sein

Smartphone laden. Der QR-Code führt auf die Homepage „garching.de“, die man natürlich auch zu

Hause aufsuchen kann. Die Ergebnisse – bisher 12 Orte werden beschrieben – sind schon seit

einiger Zeit auf der Homepage der Stadt Garching zu hören und zu lesen. Derzeit bearbeiten die

Autoren und Sprecher ihre Texte, um sie auf die Länge von drei Minuten zu kürzen und mit

Spielszenen noch lebendiger zu machen. Herzlicher Dank gebührt allen Mitarbeitern, besonders

auch Frau Sonja Müller im Rathaus (IT), Herrn Jürgen Pichler für die grafische Gestaltung der

kleinen Infotafeln, und Herrn Heinrich Führmann für die oft aufwändige Bearbeitung der

Tondateien.

Das Hörpfad-Projekt wurde in Gang gebracht und begleitet von der „Volkshochschule im Norden

des Landkreises München“ und wird geleitet vom Heimatpfleger. In ganz Bayern wird an

zahlreichen Orten an solchen Projekten gearbeitet; im Landkreis München z.B. in Unterhaching und

Ismaning. Gefördert wird das Unternehmen vom Bayerischen Rundfunk und von der „Stiftung

Zuhören“.

Die Präsentation des Hörpfades ist Garchings Beitrag zum jährlichen „Tag des offenen Denkmals.

Um 14.30 Uhr schließt sich an ein kleiner Rundgang zu den Plätzen und Straßen, die Garchinger

Bürgermeistern gewidmet sind; die Führung wird vom „Förderverein Garchinger Geschichte“

veranstaltet.

Dr. Michael Müller