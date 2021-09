Neues Schuljahr: Schüler aus Dirnismaning können sicherer den Früh-Bus nach Ismaning (Realschule) erreichen

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Ab diesem Schuljahr wird die morgendliche Fahrt der MVV-Regionalbuslinie 293 (Dirnismaning-Garching) um 07:28 Uhr ab der Haltestelle „Dirnismaning, Kranzbergerallee“ um 7 Minuten vorgezogen. Damit wird den Dirnismaninger Kindern eine bessere Anbindung an die Realschule in Ismaning ermöglicht. Die Schüler aus Dirnismaning kommen zukünftig mit der MVV-Regionalbuslinie 293 an der Haltestelle „Garching, Wasserturmstraße“ bereits um 07:25 Uhr an (bislang: 07:32 Uhr) und können dann an der gegenüberliegenden Halteposition bereits den Bus nach Ismaning, Abfahrt um 07:27 Uhr (bislang: 07:47 Uhr), nehmen. Damit sollte ein rechtzeitiges Ankommen bei der Realschule in Ismaning möglich sein.

Für Kinder aus Dirnismaning, die das Garchinger Gymnasium besuchen, bedeutet dies, dass sie zukünftig 7 Minuten früher an der Haltestelle „Garching, Prof.-Angermair-Ring“ (07:33 Uhr) ankommen.

Der aktualisierte Fahrplan wird in den nächsten Tagen auf der Internetseite des MVV (Fahrplanauskunft) zu finden sein.

Pressemitteilung der Stadt Garching