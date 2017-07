Stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Garching im Amt bestätigt

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Garching waren am Dienstag, den 27. Juni 2017 um 19:30h im Rahmen einer Dienstversammlung zur Wahl des stellvertretenden Kommandanten aufgerufen. Insgesamt fanden sich 53 wahlberechtigte, aktive Feuerwehrdienstleistende im Feuerwehrhaus ein.

Nach der Einweisung in die Wahlmodalitäten durch Wahlleiter Siegmar Trier von der Stadt Garching und unter Aufsicht des Bürgermeisters, Dr. Dietmar Gruchmann, wurde gemäß §3 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Garching in Verbindung mit der Vollzugsbekanntmachung zum Bayerischen Feuerwehrgesetz die Wahl durchgeführt.

Als einziger Kandidat für das Amt des stellvertretenden Kommandanten wurde der amtierende stellvertretende Kommandant, Heiner Hegering, aus den Reihen der Aktiven vorgeschlagen. Dieser wurde im ersten Wahlgang auch mit großer Mehrheit von 45 Stimmen im Amt bestätigt.

Die weitere Amtszeit des gewählten, stellvertretenden Kommandanten bedarf zusätzlich noch der Bestätigung durch den Garchinger Stadtrat.

Heiner Hegering bedankte sich bei den anwesenden Kameradinnen und Kameraden für das entgegengebrachte Vertrauen, die gute Zusammenarbeit und die Kameradschaft der letzten sechs Jahre. Hegering freut sich auf weitere sechs Jahre und auf ein weiterhin gutes Miteinander im ehrenamtlichen Dienst.

Garchings Bürgermeister, Dr. Dietmar Gruchmann, und der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Garching, Christian Schweiger, gratulierten Heiner Hegering herzlich und wünschten Ihm weiterhin viel Erfolg und Freude im Amt des stellvertretenden Kommandanten.

Stefan Holzhauser

Freiwillige Feuerwehr Garching