Zugefrorene Seen bergen Gefahren – Vor dem Betreten von Eisflächen wird gewarnt

Klirrende Kälte – auf den Seen bildet sich allmählich eine Eisschicht, was ganz besonders Schlittschuhläufer und Eisstockschützen freut. Doch zumeist ist die vermeintlich dicke Eisdecke längst noch nicht so tragfähig, wie sie aussieht.

Die Stadt Garching warnt daher vor dem Benutzen von Eisflächen auf den städtischen Gewässern. Von Seiten der Stadt wird keine Prüfung der Eisdecke durchgeführt bzw. keine Freigabe zur Benutzung erteilt. Jedes Betreten der Eisflächen erfolgt auf eigene Gefahr!

In ihrem eigenen Interesse bitten wir die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und um Beachtung folgender Warnhinweise:

Achten Sie auf Verbotsschilder und beachten Sie Warnung in den Medien.

Schätzen Sie vor Betreten der Eisfläche die Tragfähigkeit ab. Die Stärke der Eisdecke sollte mindestens 15 cm betragen.

Besondere Vorsicht ist geboten an Brückenpfeilern, Schilf und ähnlichen Objekten, die das Eis durchbrechen.

Gehen Sie nie allein aufs Eis. Achten Sie darauf, dass sich zumindest in Rufweite weitere Personen befinden, die Ihnen in einer Notlage helfen könnten.

Lassen Sie Kinder eine Eisfläche nicht unbeaufsichtigt betreten.

Bei Tauwetter oder plötzlichem Temperaturanstieg verlieren selbst dicke Eisdecken innerhalb weniger Stunden ihre Tragfähigkeit.

Verlassen Sie das Eis sofort wenn es knistert oder knackt.

Gehen Sie nie auf Eisflächen von fließenden Gewässern.

Wasserflecken und Verfärbungen können Hinweise auf brüchige Stellen sein.

Wenn man einzubrechen droht: Legen Sie sich langsam flach auf das Eis und bewegen Sie sich vorsichtig auf dem gleichen Weg zurück zum Ufer. Nicht auf den Knie oder Ellenbogen abstützen! Körpergewicht auf eine größere Fläche verteilen.

Rufe nie um Hilfe, wenn Du nicht wirklich in Gefahr bist. Aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen.

Eine Person, kann sich in der Regel nur drei Minuten über Wasser halten.

So können Sie helfen, wenn Sie beobachten, dass jemand ins Eis eingebrochen ist:

Alarmieren Sie sofort die Feuerwehr und den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112. Eine Unterkühlung kann lebensbedrohlich sein.

Nähern Sie sich dem Eingebrochenen liegend, mit einer möglichst großen Auflagefläche. Am besten mit einer Leiter oder einem Brett.

Reichen Sie eingebrochenen Personen Rettungsgeräte oder andere Gegenstände (z.B. Kleidungsstücke, Stangen, Abschleppseil usw.).

Vorsicht! An der Einbruchstelle ist das Eis – auch für Sie – sehr brüchig.

Wenn möglich – Wärmen Sie den Geretteten mit Decken und trockenen Kleidern wieder auf und bringen Sie ihn in einen beheizten Raum.

Versorgen Sie ihn mit heißen, zuckerhaltigen Getränken; auf keinen Fall mit Alkohol.

Pressemitteilung der Stadt Garching