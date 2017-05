Alles Gute zum Geburtstag, Helmut Karl! – Gedenkfeier am 15. Mai 2017

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

„Heit is a schena Dog!“

Diese Worte hätte man Helmut Karl in guter Tradition ganz bestimmt an seinem runden Geburtstag sagen hören. Und ein schöner Tag soll es werden, der 15. Mai, an welchem sich dieser Ehrentag des ehemaligen Ersten Bürgermeisters zum 80. Mal jährt!

Alle Garchinger sind deshalb am 15. Mai 2017 um 17.00 Uhr herzlich eingeladen, auf dem Helmut-Karl-Platz – wo sonst! – bei fröhlichem Beisammensein dem Wirken und der Person Helmut Karls zu gedenken.

Ehemalige Wegbegleiter werden die Zeit Karls – ein bedeutendes Stück Garchinger Geschichte – mit Anekdoten und persönlichen Erinnerungen an den ehemaligen Ersten Bürgermeister lebendig werden lassen. Das Garchinger Blasorchester spielt auf, und der Neuwirt bietet leckere Schmankerl an.

Zur Feier des Tages spendiert die Stadt – passend zur Zahl der gefeierten Lenze – 80 Liter Freibier. Und damit auch die kleinen Leckermäuler unter den Feiergästen nicht zu kurz kommen, gibt`s noch 200 „Frei-Kugeln“ Eis beim Caffé & Gelato obendrauf!

Liebe Garchinger, kommt`s also vorbei! Wenn das Wetter dann noch mitspielt, wird das wahrlich „a schena Dog!“

Pressemitteilung Stadt Garching