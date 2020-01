Das neue Programm des Seniorentreffs ist erschienen

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Der Seniorentreff hat wieder eine gelungene Mischung an Veranstaltungen und Kursen zusammengestellt, die für alle Garchinger Bürger ab dem 60. Lebensjahr zur Verfügung stehen. Tagesfahrten gibt es diesmal zur Landesausstellung nach Regensburg, in das Industriemuseum in Lauf an der Pegnitz, ins Sisi-Schloss Unterwittelsbach sowie in die Riedelglashütte bei Kufstein geplant. Wanderungen führen von Weilheim ins Kloster Polling, von Pasing nach Stockdorf, von Ebersberg zum Egglburger See, in die Blumenstadt Rain, in die Pupplinger Au sowie von Gauting nach Starnberg.

Diavorträge über Kanada, Ägypten, Sri Lanka, Nepal und die Steiermark , sowie Feste und Veranstaltungen im Jahreskreis runden das Veranstaltungsprogramm ab. Das Programmheft liegt ab sofort kostenlos im Foyer des Rathauses, im Seniorentreff, in der VHS und in der Stadtbücherei bereit.

Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen sind ab sofort möglich.