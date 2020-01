Die SWM Infrastruktur betreibt ab 1. Januar das Stromnetz in Garching

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Die SWM Infrastruktur (SWM IN) übernahm zum 1. Januar den Betrieb der Stromnetze in der Stadt Garching sowie in den Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim von der Bayernwerk Netz (BW). Damit tritt sie in die Rechte und Pflichten der bestehenden Netzanschlussverhältnisse ein.

Der Betreiberwechsel wurde 2018 mit Gründung der RegioNetzMünchen (RNM) durch die SWM IN und die BW besiegelt. Die Kooperation beendet eine Zeit der Unsicherheit mit langjährigen Konzessionsverfahren sowie einer komplizierten Rechtslage. Die RNM umfasst heute ein rund 1.340 Kilometer langes Stromnetz in sieben Städten und Gemeinden nördlich und östlich von München. Neben den vier Netzen, die von der SWM IN betrieben werden, bleibt die BW in Unterföhring, Karlsfeld und Oberschleißheim der Netzbetreiber.

In Garching, Aschheim, Kirchheim und Feldkirchen verantwortet die SWM IN den sicheren und zuverlässigen Betrieb von 730 Kilometer Stromnetz, 370 Trafostationen und 7.900 Hausanschlüssen. Bürgermeister Dietmar Gruchmann sieht den Wechsel positiv: : „Garching ist mit München, den SWM sowie ihren Töchtern MVG und SWM Infrastruktur seit vielen Jahren eng verbunden. Die Bündelung der Sparten Strom, Erdgas und Trinkwasser in einer Hand erleichtert uns zukünftig die Zusammenarbeit noch mehr.“

Für Kunden ändert sich so gut wie nichts, ihre Stromverträge bleiben unverändert. Lediglich in den Wochen um den Wechsel erhalten die meisten Kunden eine Selbstablesekarte oder der Stromverbrauch wird durch einen Ableser erfasst. Insgesamt betriebt die SWM IN nun die Stromnetze von 13 Städten und Gemeinden der Region und in München.

Kundenservice SWM Infrastruktur:

Telefon: 0800 796 638 9 (kostenfrei, Montag-Freitag, 8-20 Uhr)

Bei Störungen – SWM Sicherheitsservice: 0800 796 888 000