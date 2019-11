„Flüchtlingshilfeprojekt Lesbos“ – Spendenaufruf

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Das Drama nimmt kein Ende. Täglich kommen hunderte Flüchtlinge hinzu!

Die Zustände in und um das Aufnahmelager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind auch im fünften Jahr unseres Flüchtlingshilfeprojektes besorgniserregend. Die Lage spitzt sich immer weiter zu…

Der Hotspot Moria wurde eigentlich für eine temporäre Unterbringung von maximal 2.300 Menschen errichtet. Heute „leben“ hier 13.000 Menschen – in Zelten, zwischen Müllbergen. Plastiktoilettenhäuschen und Wasserhähne gibt es nur ein paar. Dreck, Gestank, Krankheiten. Einfach unvorstellbare und unzumutbare Zustände. Und täglich kommen hunderte Asylsuchende hinzu – darunter viele Frauen, Babys und Kinder.

Martina Hanuschik ist Initiatorin des Flüchtlingshilfeprojektes Lesbos und Vorstandsmitglied der Nachbarschaftshilfe Garching e.V.. Im September war sie persönlich vor Ort, erlebte die katastrophale Situation auf Lesbos erneut hautnah. Frau Hanuschik bittet mit Unterstützung der Nachbarschaftshilfe Garching jetzt, wo der Winter vor der Tür steht, wieder um finanzielle Mittel und Sachspenden für eine Hilfslieferung nach Lesbos. Für die bevorstehende kalte Jahreszeit werden dringend benötigt:

Decken (auch Bettdecken und Schlafsäcke), warme Kleidung für Kinder, Teenies und Erwachsene (vor allem schlanke Herrengrößen), Mützen, Schals, Handschuhe, Schuhe, Flipflops, Crocs, Handtücher, Hygieneartikel (wie Seife, Shampoo, Zahnbürsten, Zahnpasta, Deodorant, Rasierer, Windeln, Feuchttücher), Zelte, Buggys, Taschen, Rucksäcke, Kuscheltiere, Spielsachen, Malsachen.

Die Spendenannahme erfolgt in diesem Jahr ausschließlich an den ersten beiden November-Wochenenden in Garching-Hochbrück: Samstag, den 02.11.2019 und Sonntag, den 03.11.2019 sowie Samstag, den 09.11.2019 und Sonntag, den 10.11.2019.

Für die Spendenannahme, das Sortieren und Verpacken der Hilfsgüter, werden außerdem viele helfende Hände für ca. 2 – 3 Stunden benötigt.

Kontakt (Mithilfe, Sachspenden) bitte direkt über martina.hanuschik@nbh-garching.de.