Fulminanter Neujahrsempfang der Grundschule Garching-Ost

Ein Artikel von Redaktion Keine Kommentare Ein Artikel von Redaktion

Zu seinem traditionellen Neujahrsempfang lud der Elternbeirat der Grundschule Garching-Ost am 19. Januar 2017 das Lehrerkollegium, die Erzieherinnen der Horte und der Mittagsbetreuung, die Schulweghelfer und alle weiteren Pädagogen und Helfer rund ums Schulleben zu einem geselligen Buffet in die Schule ein. Die rund 120 Gäste freuten sich über Prominenz in ihren Reihen und über ein tolles Rahmenprogramm: Alle drei Bürgermeister der Stadt Garching folgten der Einladung, ebenso wie Alt-Bürgermeister Solbrig und die stellvertretende Landrätin des Landkreises München, Annette Ganssmüller-Maluche. Elternbeiratsvorsitzender Thomas Gotterbarm hob hervor, dass der Elternbeirat mit der Einladung all denjenigen seinen Dank ausspricht, die sich für das Wohl der Kinder der Grundschule einsetzen.

Garchings Erster Bürgermeister Dr. Dietmar Gruchmann berichtete, dass das Wachstum der Stadt Garching sich auch in der Erweiterung der schulischen Angebote niederschlage: Die Stadt konkretisiere 2017 die Planungen für die neue Grundschule Garching-Nord, in der auch die dringend benötigten Kapazitäten für Horte und Mittagsbetreuung berücksichtigt würden. Es bestehe zwar nach wie vor kein Rechtsanspruch darauf wie in der Kindergartenbetreuung. Die Eltern erwarteten aber mit Recht von ihrer Kommune, dass sie auch hier rechtzeitig für ausreichend Plätze zur Nachmittagsbetreuung für die Schülerinnen und Schüler Sorge trage.

Highlight des diesjährigen Empfangs war eine Darbietung ehemaliger Schülerinnen der Grundschule: Sie präsentierten eine atemberaubende Performance am Vertikaltuch und begeisterten das Publikum mit Luftakrobatik in schwindelerregender Höhe der Aula. Einen Ohrenschmaus bot der Garchinger Kontrabassist Hendrik Fuß den ZuhörerInnen gemeinsam mit Pianistin Angelika Bretl, Musiklehrerin am benachbarten Werner-Heisenberg-Gymnasium, mit einem abwechslungsreichen Potpourri der Musikstile.

Friederike Adolf