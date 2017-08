Hamburger Fischmarkt von Samstag, 12. August, bis Dienstag, 15. August (Feiertag) auf dem Garchinger Rathausplatz – Große offizielle Eröffnung am Samstag, 12.08., um 11 Uhr mit Gratis-Matjes und Freibier durch den Bürgermeister

Vor 5 Jahren waren die Marktschreier des Hamburger Fischmarktes Kandidaten bei RTL in „5 GEGEN JAUCH“. Nun treten Sie in Garching auf, und zwar vom Samstag, 12. August, bis zum Feiertag Maria Himmelfahrt am Dienstag, 15. August. Erleben Sie den Hamburger Fischmarkt auf Tour auf dem Garchinger Rathausplatz. Die Besucher erwartet echte Fischmarkt- Atmosphäre mit den weltbekannten Marktschreiern, die ihre Angebote auf ihre humorvolle Art „gnadenlos“ billig an den Mann und an die Frau bringen. Ob Sie nun Wurst-Herby, dem Europameister der Marktschreier, Käse- Rudi, dem legendären Bananen-Fred oder dem Fischspezialisten Aal-Hinnerk lauschen – die können immer was erzählen. Und die „echten Kerle“ sind alles andere als geizig: Vom Probieren der Qualitätsware ist es zum Kauf der vollen Körbe ganz bestimmt nicht weit! Erleben Sie ein wahres Prachtangebot an Gewürzen, Neuheiten aller Art, an Tischwäsche, Spielzeug, Pflegeprodukte und vielem mehr. Es gibt allerhand zu sehen, zu essen, zu kaufen und zu lachen! Für jeden ist etwas dabei. Der „Biergarten unterm Leuchtturm“ lädt ein zur Einkehr mit Fischbrötchen und Grillwurst bis zur süßen Leckerei. Am Samstag, 12. August, beginnt der Markt um 11 Uhr mit der feierlichen Eröffnung, sowie anschließend mit Gratis-Matjes und Freibier. Am Sonntag, 12. August, startet der Markttag um 11 Uhr, am Montag, 13. August, um 10 Uhr, sowie am Feiertagdienstag, 15. August um 11 Uhr. Veranstaltungsende ist jeweils gegen 20 Uhr. Ständig gibt es Aktionen, wie zum Beispiel den Wettbewerb „Bierkrugstemmen“ sowie die Aktion „Nachwuchs-Marktschreien“. Für die Besucher des Marktes bieten sich ganztägig ausreichend kostenlose Parkmöglichkeiten in den beiden städtischen Tiefgaragen sowie in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum. Pressemitteilung der Stadt Garching