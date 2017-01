Krippenspiel in der Flohkiste begeistert viele Eltern

Ein Artikel von Redaktion Keine Kommentare Ein Artikel von Redaktion

Zur Begrüßung des Christkinds hatten die Kinder des evangelischen Kindergartens „Flohkiste“ in Garching in den letzten Wochen ein Krippenspiel einstudiert. Mit einem kräftig Willkommensgruß „Macht hoch die Tür, die Herzen weit..“ begrüßten kurz vor Weihnachten Hirten, Schäfchen, Engel sowie Maria und Josef die unerwartet große Zahl von Eltern sowie Pfarrerin Kathrin Frowein von der Laudatekirche. Dann erzählten die Kinder den Zuhörern die Weihnachtsgeschichte von der Ankündigung des Engels, den beschwerlichen Weg von Maria und Josef nach Bethlehem zur Volkszählung, die schwierige Herbergssuche, die Geburt von Jesus im Stall und die Anbetung durch die Hirten. Kurze Erzählungen, einfache Lieder sowie geschickt gestellte Spielszenen gaben allen Kindern, ob groß oder klein, die Möglichkeit zum Mitmachen. Lang anhaltender Beifall der der vielen Zuschauer war dann die verdiente Belohnung, bevor sich alle an selbstgebackenem Weihnachtsgebäck stärkten. Im Namen des Christkinds überbrachte der Elternbeirat den Mitarbeitenden der Flohiste den Dank für ihren neuerlich erfolgreichen und engagierten Einsatz im Jahr 2016.

Alexander Bautzmann