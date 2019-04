Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Installation mit verrückten Stühlen, Koffern und Schirmen

Liebe Kunstinteressierte,

der Garchinger Kunstverein KunstKompass München Nord e.V. initiiert 2019 das Kunstprojekt „Begegnungen“ im Bürgerpark Garching. Hierzu möchten wir Garchinger Vereine, Institutionen, Schulklassen, Interessierte und natürlich alle Garchinger Künstler zur Beteiligung einladen.

Die Idee:

Wir befinden uns in ständiger Kommunikation mit anderen, aber begegnen wir uns auch? Was in einer Begegnung zwischen uns entsteht, ist das eigentlich Wesentliche und soll dargestellt werden.

Für eine kreative Mitgestaltung des sozialen Raumes möchten wir mit Ihnen den Bürgerpark in einen Ort der Kunst verwandeln. Ab Februar 2019 wollen wir Stühle, Schirme und Koffer kreativ gestalten und über einen Zeitraum von fünf Wochen (Ende Juni bis Anfang August) im Bürgerpark installieren.

Mit dieser Aktion kann der Bürgerpark belebt werden. Sie kann Denk- und Sehanstöße geben, die Begegnung und Kommunikation aktivieren und die Besonderheit und die Art dieses Parks aufzeigen.

Wir laden Sie ein, an der Gestaltung mitzuwirken oder uns zu unterstützen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, finden Sie im Anhang weitere Informationen.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Busch

1.Vorsitzende

Informationen zum Kunstprojekt im Bürgerpark

„Begegnung & Kommunikation“

Ort der Aufstellung

Gelände des Bürgerparks Garching



Termine

Ein Informationstreffen wird Ende Februar angesetzt.

Aufbau der Objekte: 26. KW (ab 24. Juni)

Vernissage: Samstag, 29. Juni 2019; 14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Veranstaltungen: Während der Bürgerwoche (05. bis 14. Juli) ist eine Aktion mit den Teilnehmenden geplant, die sie selbst mitgestalten können. Wir würden uns freuen, wenn ein abwechslungsreiches Programm angeboten werden könnte.

Versteigerung: Im Rahmen der Aktion werden die Objekte versteigert bzw. verkauft werden. Der Erlös wird für einen gemeinnützigen Zweck gespendet.

Finissage: Samstag, 03. August 2019



Stühle

Es sollen bis zu 50 Stühle aufgestellt werden.

Stabile ausrangierte Stühle dienen als Ausgangsmaterial.

Die Stühle werden bemalt, dekoriert oder beschriftet.

Die Teilnehmenden wählen selbst das Motto oder den Titel.

Es kann alles verarbeitet werden, was vorhanden oder gefunden wird, Hauptsache wetterfest .

. Die Teilnehmenden können die Stühle mit unterschiedlichen Materialien und Themen gestalten.

Bei der Vernissage können die Besucher die Künstler und ihre Geschichten persönlich kennenlernen.

Koffer

Es sollen bis zu 20 bemalte Koffer aufgebaut werden.

Eine Verbindung zu Ankommen, Niederlassen und wieder Weggehen wird künstlerisch dargestellt.

Weiteres siehe Stühle

Schirme

Es sollen bis zu 20 Schirme installiert werden.

Sie symbolisieren den geschützten Raum

Weiteres siehe Stühle

Materialien

Um Stühle, Koffer und Schirme zur Verfügung zu haben, hoffen die Organisatoren auf Spenden.

Räume

Vereine, Schulen, die eigene Räume für die Gestaltung haben bitten wir, die Gestaltung in den eigenen Räumen durchzuführen. Sollte das nicht möglich sein, können wir einen Termin vereinbaren und im Malraum des Kunstvereins arbeiten.

Anmeldung und Kontakt bis 20.2.2019

Ursula Busch (1. Vorsitzende)

Kunstverein KunstKompass München Nord e.V.

E-Mail: info@kunst-kompass.com

Telefon: 089/3205115