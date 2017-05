MSC-Garching in schwindelnder Höhe

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Am Samstag, den 6. Mai trafen sich Mitglieder des MSC-Garching um 8.00 Uhr am Garchinger Maibaum zu einem Tagesausflug zum Baumwipfelpfad in Neuschönau im Nationalpark Bayerischer Wald. Einige Gastfamilien, sowie Enkel und Kinder unserer Mitglieder waren auf unserem Busausflug mit von der Partie. Der Organisator des Ausflugs, unser Schriftführer Heinz Smoch, muß einen fabelhafte Draht zum Wettergott haben, hatten wir doch an diesem Samstag von Früh bis Spät nur Sonnenschein mit sehr angenehmen Temperaturen, was in diesem Frühjahr wirklich nicht selbstverständlich ist.

Nach einer staufreien Anfahrt erlebten und erkundeten wir den Baumwipfelpfad in schwindelnder Höhe bis 25 Meter über dem Waldboden unter kundiger Anleitung eines Waldführers, der uns sehr informativ die Philosophie des naturbelassenen Nationalparks, aber auch die Pflanzen- und Tiervielfalt erklärte.

Der Höhepunkt des Pfads ist der 44 Meter hohe Baumturm in Form eines Ei´s, von dem aus wir einen wunderbaren Ausblick auf die niederbayerische Landschaft genießen konnten. Für die Kinder gab es eine extra Führung, die „Eichhörnchen-Entdeckungstour“, die allen sichtlich viel Spaß machte und sehr gut ankam.

Nach dem Mittagessen in der nahe gelegenen Waldwirtschaft, starteten wir unter der Führung einer Park Rangerin eine Tour unter dem Motto „Chaos und Verhau“. Die Tour führte uns in den tiefsten Nationalpark hinein, vorbei an Hochmooren und vom Buchdrucker verwüsteten Nadelwäldern, und uns wurde auf spannende Weise die Waldwildnis mit ihren Lebensformen und der Kraft der Regenerierung erklärt.

Einige Mitglieder blieben auf der Sonnenterrasse oder unternahm einen Spaziergang durch das Tierfreigehege. Fast pünktlich um 16.30 Uhr machten wir uns auf die Rückfahrt nach Garching.

Vielen Dank an Heinz für diesen gelungenen Ausflug und auch an den Wettergott. Wir freuen wir uns schon jetzt auf das nächste Vereinsevent.

Irma

Pressemitteilung MSC Garching