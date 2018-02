Radl-Exkursion zur Gießen

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Die Garchinger Gießen ist einer der urtümlichsten und wildesten Bäche des Münchner Nordens.

Peter Martin möchte uns dieses Kleinod der Isarauen bei unserem Radlausflug näherbringen. „Gießenbäche“ sind Auenrandnahe Abflussrinnen, die meist in der Au ihr Quellgebiet haben und die durch Hoch- und Niedrigwasser eines großen Wildflusses in einer besonders charakteristischen Weise geprägt werden. Die heutige Gießen hat seit der Isarregulierung eine wechselvolle Geschichte, die im Gelände „nachlesbar“ ist.

Der Radausflug mit kurzen Wanderungen (ca. 2 1/2 Std.) führt vom Zusammenfluss mit dem Mühlbach bis zum Oberlauf der heutigen Gießen, dann weiter zur Alten Gießen, zur Älteren Gießen und zum einstigen Quellgebiet der „Urgießen“.

Bitte wetterfeste Bekleidung, feste, hohe Wanderschuhe, ein Fahrrad und evtl. eine Brotzeit mit Getränk mitnehmen.

Melden Sie sich bitte kurz an unter: 089-6909776 oder e.endriss@web.de.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!

Ihr BN-Team Garching

Treffpunkt: 17. März, 10.00 Uhr im Obstgarten