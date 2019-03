Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Einsammeln von Grünabfällen, Baum- und Strauchschnitt

vom 23. Februar 2018 bis 17.März 2019

Die Stadt Garching b. München führt vom

Februar bis 17. März 2019

eine Sammelaktion für Grünabfälle, Baum- und Strauchschnitt durch.

Für die Sammelaktion stellt die Stadt Garching b. München an insgesamt 22 Standorten in Garching und Hochbrück große 30 m³-Sammelcontainer auf, in denen die Garchinger Bürgerinnen und Bürger innerhalb dieses Zeitraums die Möglichkeit haben, ihr Grüngut abzugeben bzw. einzuwerfen.

Es wird um Beachtung der folgenden Zeiträume für folgende Standorte gebeten:

Für die Zeit von Samstag, den 23. Februar bis einschließlich Sonntag, den 17.März 2019 – also für den gesamten Zeitraum der Aktion – stehen die Grüngutcontainer an folgenden Standorten:

Ecke Hardtweg / Keltenweg

Breslauerstr. in der Parkbucht vor Haus-Nr. 84

Parkbucht Bürgermeister-Wagner-Str. Ecke Römerhofweg, ggü. dem VHS-Gebäude

2) Für die Zeit von Samstag, den 23. Februar bis einschließlich Dienstag, den 05. März 2019 stehen die Grüngutcontainer an folgenden Standorten:

Hohe-Brücken-Straße gegenüber Tannenbergstraße

Pfarrer-Seeanner-Str. vor Haus-Nr. 20a/20b

Ecke Gartenstraße / Frühlingstrasse in der Frühlingstraße vor dem Spielplatz

Professor-Angermair-Ring, gegenüber Haus-Nr. 10

Watzmannring in Höhe Haus-Nr. 78 auf dem Parkplatz

Daxenäckerweg Ecke Riemerfeldring

Einsteinstraße in Höhe Max-Planck-Straße

Parkbucht Am Mühlbach in Höhe Haus Nr. 1e

Dirnismaning bei der Wertstoffsammelstelle

3) Für die Zeit von Mittwoch, den 06. März 2019 (Standortwechsel) bis einschließlich Sonntag, den 17. März 2019 stehen die Grüngutcontainer an folgenden Standorten:

Michael-Asam-Weg vor Haus 35

Königsberger Str. vor Haus-Nr. 26

Ecke Jochbergweg / Watzmannring

Ecke Daxenäckerweg / Lusenweg vor Haus-Nr. 22

Untere Straßäcker, Parkplatz vor der Kindertagesstätte

Ecke Echinger Weg / Lehrer-Stieglitz-Straße

Ecke Ismaninger Straße / Kanalstraße

Angerlweg Ecke Überreiterweg

Dirnismaning an der Überquerung B 11 / Schleißheimer Kanal

Poststraße beim Zugang zum Sportgelände an der Schule St. Severin

Im Rahmen dieser Grünabfälle-Sammelaktion können auch Grasschnitt, Blumen und Laub abgegeben werden. Wir bitten jedoch eindringlich darum, dieses Grüngut nicht in Müllsäcke verpackt, sondern als loses Material in die Sammelcontainer einzuwerfen.

Die Sammelcontainer sind mit dem Hinweis „Nur für Grünabfälle, Baum- und Strauchschnitt“ beschildert.

Die Stadt Garching trägt dafür Sorge, die Grüngutcontainer in den angegebenen Zeiträumen unverzüglich leeren zu lassen, sobald sie voll sind. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, bitten wir um eine kurze Mitteilung unter der Tel. 089/32089-140 oder -139.

WICHTIGER HINWEIS:

Das Ablagern von Gartenabfällen außerhalb des oben genannten Zeitraums

oder an anderen Stellen im Ortsgebiet ist nicht gestattet und wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.

Das Abladen von anderen Abfällen wie Müllsäcken etc. ist ebenfalls nicht gestattet und wird ebenfalls als Ordnungswidrigkeit geahndet.

Pressemitteilung der Stadt Garching