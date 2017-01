Sieben auf einen Streich – Garchinger Schach-Grundschüler räumen Pokale ab

Ein Artikel von Redaktion Keine Kommentare Ein Artikel von Redaktion

Die Garchinger Schachkinder sind bereits im Grundschulalter sehr aktiv und nehmen regelmäßig an Turnieren teil. Selbstverständlich auch kürzlich beim Münchener Schach-Grundschulpokal.

Allein die Teilnehmerzahl zeigt den Stellenwert von Schach in Garching. Insgesamt nahmen 101 Kinder aus dem Raum München teil, davon fast ein Drittel (29) aus Garching! Doch bei aller Quantität freuen wir uns auch, wenn sich zusätzlich Erfolge einstellen. Und siehe da, unsere Freude kam nicht zu kurz. Insgesamt gab es zwölf Pokale zu gewinnen, davon gingen sieben – also mehr als die Hälfte – nach Garching!

Gespielt wurde in drei Gruppen: Die vierten und dritten Klassen spielten jeweils in einer eigenen Wettkampfgruppe, die ersten und zweiten Klassen dagegen zusammen. Wie erwartet gewann Denis Werner das Turnier der vierten Klassen. Als bayerischer Meister war er haushoher Favorit. Doch auch der zweite Platz ging mit Katja Frowein an eine Garchingerin. Bei den dritten Klassen verdiente sich Maik Piffczyk den Pokal für den dritten Platz. Auch Maik weiß vermutlich schon bald nicht mehr, wohin mit seinen vielen Pokalen. Besonders freut uns der erste Pokal für Abhiram Kalluri, der den zweiten Platz bei den 1./2. Klassen belegte. Sehr beeindruckend war unsere Bilanz bei den Mädchenpreisen. Hier gingen sogar alle drei Pokale nach Garching! Die glücklichen Gewinnerinnen heißen Veronika Cizek (1./2. Klasse), Alina Muhina (3. Klasse) und Liana Muhina (4. Klasse). Wir gratulieren allen Siegern und sind auch ein wenig stolz! Natürlich auch auf diejenigen, die mitgespielt haben, aber dieses Mal ohne Pokal nach Hause gekommen sind. Das nächste Turnier kommt bestimmt!

Die Garchinger Schacherfolge sind kein Zufall. Zum einen bietet der Schachclub den Kindern Training an, das sehr gut besucht ist. Zum anderen gibt es auch an den Grundschulen Garching-West und Ost regelmäßigen Schachunterricht. Schachclub und Grundschulen arbeiten hier eng miteinander zusammen. Sogar samstags gibt es nun eine Gelegenheit zum Schachtreff.

Übrigens hat eine mehrjährige wissenschaftliche Studie an einer Grundschule nachgewiesen, dass Schach die schulischen Leistungen stark fördert. Und das nicht nur in Mathematik, sondern auch im Leseverständnis und Sprachverständnis. Dabei profitieren leistungsschwächere Schüler mehr vom Schach als leistungsstärkere. Die Garchinger Grundschulen wissen das sehr wohl zu schätzen!

Karsten Schlinkmeier