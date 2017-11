Solidarische Stadtgemeinschaft

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Auch dieses Jahr finden sich die im Garchinger Stadtrat vertretenen Parteien wieder zusammen, um gemeinsam in der Vorweihnachtszeit ihre Solidarität mit den Menschen zu zeigen, denen es nicht so gut geht. Und nebenbei macht gemeinsames Kochen ja auch noch Spaß! Die Mittelschule unter Rektorin Tatjana Pringsheim unterstützt die Aktion: In der Schulküche wird eine köstliche Gulaschsuppe zubereitet, die die Parteien dann bei einem gemeinsamen Stand auf dem städtischen Weihnachtsmarkt am Sonntag, 3. Dezember, zum Verkauf anbieten. Auch die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse helfen – angeleitet von ihrer Lehrerin Frau Gath – bei der Vorbereitung mit. Der Erlös kommt, aufgestockt auf eine schöne runde Summe, dem Garchinger Tisch zugute.

Ulrike Haerendel