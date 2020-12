Stadtbücherei Garching bietet „Bücher pick-up“ an

Ein Artikel von Keine Kommentare Ein Artikel von Gabi Cygan

Da die Stadtbücherei Garching derzeit aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen für den Publikumsverkehr geschlossen ist, bietet sie einen unkomplizierten und kontaktlosen Abholservice an. So können die Garchingerinnen und Garchinger dennoch in den vorweihnachtlichen Buchgenuss kommen.

Aussuchen

Den Titel im Online-Katalog aussuchen (http://webopac.garching.de) und prüfen, ob er verfügbar ist.

Abschicken

Einfach eine E-Mail an buecherei@garching.de schicken mit dem oder den Wunschtiteln, Name und Bücherei-Ausweisnummer. Die Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl Medien ist vorübergehend aufgehoben. Alternativ kann auch ein Überraschungspaket zusammengestellt werden. Dazu sind lediglich das gewünschte Genre(s), das Alter des Lesers und gegebenenfalls Vergleichstitel (z.B. „sowas wie …, in der Art von …“) anzugeben. Nicht vorhandene Titel können der Bücherei auch per E-Mail genannt werden; ggf. wird er dann im lokalen Buchhandel besorgt.

Abholen

Die Übergabe der Medien erfolgt kontaktlos unter Einhaltung der Abstandsregeln durch Abstellen der Medientasche im Vorraum der Bücherei. Hierzu sollte ein gewünschtes Zeitfenster angegeben werden.

Die Stadtbücherei Garching freut sich auf Ihre Bestellung!

Pressemitteilung der Stadt Garching