Sternsinger in Garching und Hochbrück

Die 26 Garchinger Sternsinger und ein Begleiter je Gruppe waren vom 2.-6. Januar unterwegs, zum Teil bei widrigen Schnee- und Schneematchbedingungen.

Die 3 Hochbrücker Sternsinger brachten am Dreikönigstag den Segen in die Häuser.

Das Sammelergebnis wird erst in ein paar Tagen feststehen. Es geht wieder an das Schulprojekt von Bruder Schaarschmidt in Kenia, das die Pfarrei St. Severin schon seit vielen Jahren unterstützt.

Organisiert wurden die Sternsinger in Garching von Martina Müller (Pfarrgemeinderätin) und Diakon Gasteiger, in Hochbrück von Beate Kolle (Pfarrgemeinderätin).

