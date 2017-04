Baumschneidekurs des Siedlerbundes Garching ein voller Erfolg

Ein Artikel von Redaktion Keine Kommentare Ein Artikel von Redaktion

Der Siedler- und Eigenheimerbund Garching hatte für Samstag, 25. Februar im Garten des Gerätehauses in der Schleißheimer Straße 38 zu einem Baumschneidekurs eingeladen. Rund 50 Mitglieder und interessierte Bürger folgten dieser Einladung. Das langjährige Mitglied im Landesvorstand des Eigenheimerverbandes Bayern e.V. Erwin Ries, ausgewiesener und in ganz Bayern bekannter Fachmann auf diesem Gebiet erläuterte an einem praktische Beispiel einige grundsätzliche Empfehlungen, die für alle Arten von Obstbäumen gelten. Anschließend zeigte er in der Praxis an einem Baum, wie der sinnvolle und erfolgreiche Schnitt durchzuführen ist.

Erwin Ries ging von Ast zu Ast und erläuterte sehr verständlich, welche Zweige entfernt werden sollten und wie der Wuchs des Baumes gefördert werden kann. In der Diskussion mit den Teilnehmern gab er auch Ratschläge für die richtige Behandlung von Rosensträuchern, Fliederbüchen und anderen in Gärten beliebten Gehölzen. Bei herrlichem Wetter folgten die Teilnehmer rund zwei Stunden den informativen Ausführungen des Gartenfachmanns.

Sie waren von den sehr fachkundigen Erklärungen sehr angetan.

Siedlerbund- und Eigenheimerbund Garching

Manfred Solbrig, 1.Vorstand